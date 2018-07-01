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Почему ЕС в ужасе ждет встречи Трампа с Путиным
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СМИ рассказали, почему в США и Европе боятся встречи Трампа с Путиным 

РИА Новости 1 час назад
Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут договориться, то многие на Западе лишатся политически удобного образа Москвы как "извечного врага", поэтому неудивительно, что многие в Соединенных Штатах и в некоторых европейских странах активно препятствуют встрече двух лидеров, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.
Автор считает, что ранее планы организовать саммит лидеров двух стран получили бы понимание и поддержку. Однако уже второй раз за год (после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном) реакция большинства стран Запада оказывается почти противоположной.
"С каких пор военное противостояние (Сирия), нерешенные региональные конфликты (Украина) и препирательства (недоказанные утверждения о российской помощи Трампу) стали считаться предпочтительнее личной встречи, которая может ослабить напряженность между Востоком и Западом? Ей не нужно быть ни драмой, ни предательством западного мира, а простым началом процесса, который способен укрепить международную безопасность и сохранить жизни", — замечает обозреватель.
В Европе считают, что разговоры Путина и Трампа о "мире" могут уничтожить выгодный образ России как постоянного врага. Учитывая тот факт, что чемпионат мира по футболу развеял "грозные" предупреждения Запада о поездках в Россию, выходит, что если вдобавок к этому лидеры двух государств смогут прогнать "призрака новой холодной войны", то ситуация примет совсем плохой оборот, считает Дежевски.
"У двух лидеров достаточно тем для разговора. Кроме того, существуют смутные очертания будущих соглашений, которые могут сделать мир безопаснее. С Россией, как и с Северной Кореей, Трамп делает упор на отдельные взаимоотношения, в которых перемена атмосферы может изменить многое другое. Саммит с Кимом уже продемонстрировал возможность снизить напряженность в регионе и ускорить экономическое развитие КНДР. Проблески чего-то похожего — только больших масштабов — можно будет увидеть, если Дональд Трамп и Владимир Путин решат поладить", — заключает автор.
Встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Как сообщили в Кремле, что президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а несколько месяцев спустя кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
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