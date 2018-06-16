Команда Трампа игнорирует его встречу с Путиным

Трамп проведет встречу с Путиным в июле в Европе

Президент Дональд Трамп , как ожидается, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле в Европе. Об этом сообщила в пятницу газета Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов".

"Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он будет находиться в Европе, чтобы принять участие в саммите НАТО", — написала газета.

В подтверждение таких планов Трамп сказал журналистам в пятницу, что "вполне возможно", что он проведет встречу с Путиным этим летом". Саммит НАТО состоится в Брюсселе 11-12 июля.

По словам издания, о заинтересованности главы Белого дома во встрече с Путиным общественности стало известно в марте, "когда Кремль сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с российским лидером пригласил нанести визит в США ".

"Однако, по словам официальных лиц США, — продолжает Washington Post, — Трамп в частном порядке просил своих помощников организовать встречу с Путиным с того момента, как они пообщались в ноябре прошлого года во Вьетнаме на полях саммита АТЭС".

"После той их беседы президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом, — приводит газета слова представителя администрации. — Мы проигнорировали эту просьбу".

Как пишет издание, в тот период ведущие сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме "высказывались против идеи подобной встречи и говорили, что не рассматривают проявленный Трампом интерес к проведению саммита как распоряжение организовать его".

"Они решили: "Давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он опять этот вопрос", — рассказал газете представитель администрации.

Помощники противятся

Трамп и сейчас сталкивается "с сопротивлением своих ведущих помощников и дипломатов, которые ставят под вопрос ценность встречи с Путиным и высказывают беспокойство, что их беседа тет-а-тет может затенить саммит НАТО", заметила Washington Post.

"Официальные лица в Госдепартаменте признают, что встреча между двумя лидерами теоретически может помочь в урегулировании разногласий по Украине, Сирии, кибербезопасности и вмешательству в иностранные выборы. Но некоторые из этих лиц заявили, что проводить такой саммит преждевременно, учитывая отсутствие прогресса в решении менее значительных вопросов, таких как возвращение России дипломатических дач на восточном побережье США, которые были изъяты в качестве наказания за вмешательство Москвы в американские выборы", — указала газета.

"Лично я не хотел бы, чтобы мой президент оказался на встрече, где ему пришлось бы говорить о дачах или о ситуации с численностью сотрудников в посольствах. Необходимо проделать большую работу перед проведением подобной встречи", — сказал Washington Post представитель Госдепартамента.

Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

Конкретики пока нет

Как сообщил в среду корреспондент ТАСС старший директор по Европе и России в СНБ Ричард Хукер , Вашингтон и Москва прорабатывают возможность организации саммита Трампа и Путина.

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля , главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. При этом 4 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.

Российский президент 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.