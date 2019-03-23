Генпрокурор США может проинформировать Конгресс о выводах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера уже на выходных. Он же примет решение о публикации доклада. Об этом сообщает издание "Политико" — со ссылкой на источники. Ранее "Фокс Ньюс" заявил о том, что расследование окончено.
Расследование о якобы сговоре Трампа с Россией длилось почти два года. Никаких доказательств за это время Мюллер не обнаружил. Сам Дональд Трамп заявил, что не против публикации итогов, сообщает телеканал "Россия 24".
"Люди в стране это не поддержат. Уже два года мы тратим время на эту ерунду. Нет никакого сговора с Россией", — заявил президент США.