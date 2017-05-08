Расследование "связей Трампа с Россией" продвигается настолько медленно, что может затянуться до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в середине срока действующего президента США в 2018 году, пишет Politico.

Для демократов, которые часто заявляют, что расследование идет недостаточно быстро, подобная задержка выгодна: если эта тема будет по-прежнему активно освещаться в прессе в период выборов, это может принести партии дополнительные политические очки, говорится в статье.

Опросив более десятка членов Палаты представителей и Сената США , принимающих участие в расследовании, журналисты пришли к выводу, что в отношении того, сколько оно должно длиться, единого мнения нет. Кроме того, расследование имеет явно политизированный характер, предупреждают авторы.

"Кое-кто из наших коллег-демократов был бы счастлив, если бы эта тема была еще на слуху перед промежуточными выборами", — заявил член Палаты представителей от республиканской партии Крис Стюарт . По его мнению, нет никаких причин затягивать расследование на несколько лет.

Конгрессмен-демократ от Калифорнии Эрик Суолуэлл, напротив, полагает, что расследование займет еще "как минимум год". Другой демократ Джим Хайн, конгрессмен от штата Коннектикут, назвал ориентировочным сроком завершения расследования шесть месяцев, однако признал, что в реальности оно может затянуться куда дольше. Это связано с большим количеством свидетелей, а также документов, с которыми должны ознакомиться конгрессмены, пояснил он.

В США неоднократно звучали обвинения в адрес России во "вмешательстве" в президентские выборы. Российская сторона отвергает данные обвинения, указывая, что в Вашингтоне не представили каких-либо доказательств этим утверждениям.