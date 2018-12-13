Усиление России и Китая станет катастрофой для человечества, заявили СМИ

Если Россия и Китай изменят текущий миропорядок, возглавляемый США, человечество ожидают катастрофические последствия, пишет журналист Washington Examiner Том Роган.

По мнению автора, благодаря Соединенным Штатам "мир стал лучше, чем когда бы то ни было", благодаря американскому капитализму мир живет в благополучии без масштабных войн и получает выгоду от благ технического прогресса. В подтверждение своих тезисов Роган противопоставляет политические курсы, в частности, политику США в отношениях с Саудовской Аравией и стратегию России и Китая в отношении Венесуэлы.

Роган заявляет, что США придерживаются принципов безопасности, региональной стабильности, а также стремятся облегчить страдания жителей Йемена. Поэтому он называет американскую стратегию в отношении Саудовской Аравии "высоконравственным выбором, который создает разумный баланс интересов и политики на основе реализма".

Он также отмечает значительную роль НАТО в мировой политике, называя его "лучшим альянсом", который создает баланс между продвижением человеческих и национальных интересов.

Россия и Китай, напротив, проявляют свое "равнодушие к основным принципам человечности". Например, они не заинтересованы в том, чтобы склонять власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро , которого они считают противовесом США в регионе, к высокой нравственности, пишет журналист. Китаю лишь нужна венесуэльская нефть, а России нужно влияние Каракаса в ОПЕК , чтобы продвигать свою стратегию ценооборазования на мировом рынке нефти.

"Си Цзиньпин и Путин совершенно счастливы, наблюдая за тем, как народ Венесуэлы голодает, просит подаяние и занимается проституцией. И они будут радоваться такой ситуации, пока Мадуро делает то, что они хотят", — заявляет Роган.

Он также отмечает, что в течение последних месяцев Мадуро побывал и в России и в Китае, однако лидеры обеих стран не попытались призвать его "облегчить страдания народа Венесуэлы", а только отмечали его "успехи" в нормализации отношений с оппозицией.

Кроме того, Роган призывает мировое сообщество увидеть разницу между "американским и российско-китайским реализмом", заявляя, что они отличаются коренным образом. По его мнению, об этом свидетельствуют "китайская сеть концлагерей, кража территорий в Тихом океане", военные действия России в Сирии, а также "авантюрные убийства" по всему миру.

"Если Китай и Россия когда-то придут на смену реализму текущего миропорядка во главе с США, то это станет катастрофой для всего человечества", — подводит итог Роган.