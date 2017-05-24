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Южная Корея определила неизвестный объект, прилетевший из КНДР
Военнослужащие Южной Кореи установили, что неопознанный объект, попавший на территорию страны со стороны КНДР, был воздушным шаром, передает агентство Ренхап.
Как сообщили военные, это был "воздушный шар" с пропагандистскими листовками.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной Кореи заявили об обнаружении неопознанного объекта, который якобы попал на территорию провинции Канвондо со стороны КНДР. В ответ южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы из пулемета K-3 в сторону КНДР.
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