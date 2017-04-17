Президент Филиппин нашел в себе сходство с Трампом

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о своей схожести с американским лидером Дональдом Трампом , поскольку "оба они могут глубоко мыслить, даже если кажутся дерзкими". Об этом пишет газета Phil Star.

Сообщается, что об этом Дутерте заявил в ходе выступления перед филиппинской общественностью. По его словам, Трамп не стал бы миллиардером, если бы он был глуп.

"Трамп - мудрый, даже если он таким не кажется. Как и я, я не настолько яркий, но я очень осмотрительный", - сказал филиппинский президент.

Он также считает, что Трамп является "реалистом и прагматичным мыслителем".