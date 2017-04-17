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Президент Филиппин нашел в себе сходство с Трампом
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о своей схожести с американским лидером Дональдом Трампом, поскольку "оба они могут глубоко мыслить, даже если кажутся дерзкими". Об этом пишет газета Phil Star.
Сообщается, что об этом Дутерте заявил в ходе выступления перед филиппинской общественностью. По его словам, Трамп не стал бы миллиардером, если бы он был глуп.
"Трамп - мудрый, даже если он таким не кажется. Как и я, я не настолько яркий, но я очень осмотрительный", - сказал филиппинский президент.
Он также считает, что Трамп является "реалистом и прагматичным мыслителем".
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