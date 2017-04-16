Советник Трампа пообещал ответные действия США на ракетный пуск КНДР

В США подготовили несколько вариантов ответа на возможные провокации КНДР. Такую информацию озвучил советник президента США по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер , сообщает телеканал ABC

Генерал отметил, что сегодняшняя попытка испытать баллистическую ракету является очередной провокацией и угрозой «со стороны северокорейского режима».

«Я думаю, что северокорейскому режиму должно быть предельно ясно, что в его собственных интересах остановить разработку этого оружия, остановить разработку этих ракет и очистить полуостров от ядерного оружия. Уже ясно, что президент не позволит угрожать Соединенным Штатам. И наш президент будет принимать меры в интересах американского народа», - сказал Макмастер.

По его словам, Совет нацбезопасности, Министерство обороны и разведка США уже подготовили возможные варианты ответов, если северокорейцы продолжат дестабилизировать ситуацию в регионе.

Накануне в КНДР прошел военный парад в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Сегодня ночью Пхеньян попытался запустить баллистическую ракету, однако, по данным Южной Кореи и США, она взорвалась после старта.