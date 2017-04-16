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Советник Трампа пообещал ответные действия США на ракетный пуск КНДР
В США подготовили несколько вариантов ответа на возможные провокации КНДР. Такую информацию озвучил советник президента США по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер, сообщает телеканал ABC.
Генерал отметил, что сегодняшняя попытка испытать баллистическую ракету является очередной провокацией и угрозой «со стороны северокорейского режима».
«Я думаю, что северокорейскому режиму должно быть предельно ясно, что в его собственных интересах остановить разработку этого оружия, остановить разработку этих ракет и очистить полуостров от ядерного оружия. Уже ясно, что президент не позволит угрожать Соединенным Штатам. И наш президент будет принимать меры в интересах американского народа», - сказал Макмастер.
По его словам, Совет нацбезопасности, Министерство обороны и разведка США уже подготовили возможные варианты ответов, если северокорейцы продолжат дестабилизировать ситуацию в регионе.
Накануне в КНДР прошел военный парад в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Сегодня ночью Пхеньян попытался запустить баллистическую ракету, однако, по данным Южной Кореи и США, она взорвалась после старта.
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