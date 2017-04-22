Трамп предрек усиление позиции Ле Пен после теракта в Париже

Об этом он заявил СМИ.

«У нее самая сильная позиция касательно границ и касательно того, что произошло во Франции», – цитирует его «РИА Новости».

При этом он считает, что у кого будет жесткая позиция относительно исламского терроризма, тот хорошо выступит на выборах.

Трамп добавил, что делает предсказания на выборах во Франции, как любой человек, но не озвучил их, подчеркнув лишь, что для него важна сильная Европа.