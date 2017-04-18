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Япония может развернуть армию из-за ракеты КНДР в своих водах
Японское правительство изучает возможность силовой реакции на запуск северокорейской баллистической ракеты в территориальные воды страны: возможно, в ответ Токио приведет в действие свои Силы самообороны, пишет газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники, близкие к кабмину.
По их словам, речь идет о введении так называемого «состояния надвигающейся вооруженной атаки» — и когда оно будет констатировано в Японии, Силы самообороны получат приказ о приведении в действие.
Как сообщали «Известия», накануне постпред КНДР при ООН заявил об угрозе начала ядерной войны из-за действий США, которые разместили свою авианосную группу возле южнокорейского полуострова. «Ядерная война может начаться в любой момент», — предупредил Ким Ин Рён.
При этом президент США Дональд Трамп отказался раскрыть свои планы в отношении Северной Кореи, но выразил надежду на разрешение ситуации мирным путем. Американский лидер напомнил, что переговоры с Пхеньяном о ядерной программе КНДР ведутся давно, и председатель республики Ким Чен Ын в этом процессе «не раз обыгрывал» Вашингтон.
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