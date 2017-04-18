Япония может развернуть армию из-за ракеты КНДР в своих водах

Японское правительство изучает возможность силовой реакции на запуск северокорейской баллистической ракеты в территориальные воды страны: возможно, в ответ Токио приведет в действие свои Силы самообороны, пишет газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники, близкие к кабмину.

По их словам, речь идет о введении так называемого «состояния надвигающейся вооруженной атаки» — и когда оно будет констатировано в Японии, Силы самообороны получат приказ о приведении в действие.

Как сообщали «Известия», накануне постпред КНДР при ООН заявил об угрозе начала ядерной войны из-за действий США, которые разместили свою авианосную группу возле южнокорейского полуострова. «Ядерная война может начаться в любой момент», — предупредил Ким Ин Рён.