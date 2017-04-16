Брата Саакашвили выслали из Украины

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание на Украине, сообщил политик.

«Ну очень низко! Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает. Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину», – написал Саакашвили в Facebook.

«Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути», – уверен один из лидеров украинской оппозиции.

После ухода с поста главы Одесской области Саакашвили обвинил руководство страны в коррупции и заявил о решении уйти в оппозицию. С этой целью он создал новую платформу «Рух новых сил».