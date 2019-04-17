В Киеве уверены, что Зеленский прекратит войну в Донбассе

Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, когда закончится война в Донбассе в случае победы Зеленского на выборах. Жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что в случае победы на выборах главы государства Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил экс-ведущий киевского «антимайдана», лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот . По его словам, жителям Донбасса «не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться». Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН поспорил с высказыванием Кота. Политолог уверен, что именно Зеленский, а не его соперник и действующий глава Украины Петр Порошенко положит конец конфликту на юго-востоке страны. «Зеленский на сегодняшний момент имеет и возможность, и желание, и однозначно это сделает. Во-первых, он в отличие от Порошенко ни с кем не связан, и руки у него не в крови, так что здесь ему проще. Во-вторых, в любом случае Зеленский как любой политик теперь будет максимально подстраиваться и выполнять пожелания жителей Украины. Абсолютно все опросы показывают, что больше 70% украинцев считают войну на Донбассе проблемой. Поэтому я так понимаю, что если Зеленский станет президентом, то одним из первых его решений, как верховного главнокомандующего, будет прекращение огня на Донбассе. Это однозначно. Это поможет ему и нам. Да, сами по себе переговоры и решение проблемы на Донбассе могут затянуться на годы. Но то, что он начнет это процесс, я уверен», — сказал Александр Охрименко. Собеседник НСН также сообщил, что Зеленский может привлечь людей, связанных с предшественниками Порошенко, для урегулирования конфликта в Донбассе. «Зеленский ведет довольно много переговоров с очень разными людьми. Не лично, конечно, но его штабом ведутся переговоры с теми людьми, которые на сегодняшний момент находятся за пределами Украины и которые очень тесно были связаны с предыдущей властью. Я все-таки надеюсь что он их подключит. Абсолютно прагматичные люди. Я не говорю, что это Янукович. Я думаю, что если он их подключит, а он, скорее всего, на это пойдет можно будет действительно выработать настоящую дорожную карту, которая позволит за 5-10 лет сделать что-то нормальное, вменяемое и прекратить войну. К сожалению, быстро прекратить нельзя, это очень большая проблема. Но он, как верховный главнокомандующий, это сделает однозначно», — заверил киевский эксперт. Стоит отметить, что в Донбассе в способность Зеленского прекратить войну верят слабо. Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал НСН, что у жителей самопровозглашенных Донецкой Луганской народных республик нет оснований для того, чтобы поддерживать кандидата Зеленского, у которого нет четкой программы по урегулированию конфликта в регионе. Экс-министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН в свою очередь заявил, что Зеленскому просто не по силам решить военный конфликт в Донбассе.