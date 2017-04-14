«Вторая Корейская война»: NI рассказал, чем грозит конфликт США и КНДР

Возможное столкновение США и КНДР грозит разрушительными последствиями для всего мира, пишет на сайте The National Interest экс-советник Комитета Палаты представителей по иностранным делам Деннис Хэлпин.

Кроме ядерных зарядов, число которых может достигать 20 штук, КНДР имеет до 5 тысяч тонн химического оружия, утверждает автор со ссылкой на южнокорейские данные. Пхеньян пока не располагает межконтинентальными баллистическими ракетами, способными доставить это оружие непосредственно на территорию США, однако ракеты малого и среднего радиуса действия вполне способны поразить американские военные базы в Южной Корее, Японии и на острове Гуам.

Вместе с тем, КНДР имеет реальную возможность поразить 10-миллионный Сеул, находящийся в пределах дальнобойности северокорейских артиллерийских систем, напоминает автор. В случае применения химического оружия под угрозой окажутся не только корейцы, но и многие американские граждане, не говоря уже о 28-тысячном контингенте войск США на полуострове. В Токио также опасаются, что в случае конфликта химическим атакам подвергнется и территория Японии.

Еще одной жертвой гипотетической "Второй Корейской войны" стала бы мировая экономика. Если в регионе начнутся боевые действия, полки американских магазинов, заполняемые товарами из стран Восточной Азии, вероятно, очень быстро опустеют, полагает Хэлпин. А в случае, если Китай почувствует угрозу своим национальным интересам и выступит в поддержку КНДР, последствия для мирового рынка станут по-настоящему разрушительными.

Наконец, нельзя забывать, что предыдущая Корейская война стоила США более 50 тысяч жизней и порядка 20 миллиардов долларов, а корейцев с обеих сторон погибло два миллиона. Новая война угрожает, помимо сопоставимого числа потенциальных жертв, полным разрушением южнокорейской инфраструктуры, нарушением мировой торговли, обвалом рынков, вовлечением в конфликт Китая, и наконец, первым со времен Хиросимы и Нагасаки боевым применением ядерного оружия. Следует тщательно обдумать, насколько оправдан риск каких-либо действий против КНДР, заключает автор.

Ранее в СМИ появилась информация, что США могут нанести превентивный удар по военным объектам Северной Кореи для предотвращения испытания ядерного оружия. К берегам Корейского полуострова направлена ударная группировка во главе с авианосцем "Карл Винсон". В КНДР заявили, что в случае агрессии готовы атаковать военные базы США и резиденцию президента Южной Кореи, а также американский авианосец.