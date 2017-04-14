Эксперт CNN: Попытка Трампа решить ситуацию с КНДР может стать ужасающей

На сайте CNN опубликована статья Джонатана Кристоля, авторитетного американского эксперта в области международных отношений. Он является научным сотрудником Института мировой политики (WPI), находящегося в Нью-Йорке и старшим научным сотрудником Центра Барда в Аннандейле. Доктор Кристоль специализируется на вопросах международной безопасности и печатается в ведущих мировых масс-медиа.

Автор сразу предупреждает читателей, что Ким Чен Ын не является сумасшедшим, иррациональным, как его рисуют западные СМИ.

"Он, вероятно, не глуп, - заключает эксперт. - Мы, американцы часто делаем ошибку, полагая, что наши враги иррациональны или глупы. Мы ожидаем, что все другие национальные государства примутся счастливо исполнять то, что мы хотим сделать... Но не все политические системы копируют систему, принятую в Соединенных Штатах; не все национальные культуры придерживаются нашей культуры; и интересы далеко не всех из них соответствуют интересам Америки".

По мнению эксперта, подчас "экстремальное и отвратительное поведение северокорейского лидера", каким его преподносят в западных и южнокорейских СМИ, обусловлено необходимостью консолидации власти в руках молодого главы КНДР. Как отмечает Кристоль, Ким играет в рамках правил системы своей страны, где его семье традиционно выказывается "абсолютное послушание", и где он может делать все, что хочет. При этом его поступки не являются глупыми и нерациональными, он следует определенной логике, чего нельзя сказать о главе Белого дома.

"На сегодняшний день Трамп оскорбил инвалидов, военнопленных и мексиканцев, пригрозил направить войска в Мексику, положил трубку во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, по некоторой информации, сказал Ангеле Меркель, что Германия должна Соединенным Штатам 374 миллиарда долларов. Этот список можно продолжать", - заключает автор.

По его мнению, Ким Чен Ын сосредоточен только на одном - выживании его режима, однако он, несмотря на молодость, может оказаться гораздо более мудрым международным игроком, чем Трамп.

"Было бы глупостью предположить, что Трамп может перехитрить Кима", - отмечает эксперт.

По его мнению, переговоры с Пхеньяном в настоящее время требуют (от США) переговорщика с глубоким знанием региона, специфики КНДР, ее руководства, понимания сути регионального конфликта, умения общаться с военными экспертам и специалистами в ядерной сфере, а также готовности выслушать их.

"Даже без Трампа изменчивость и непредсказуемость ситуации на Корейском полуострове дает повод для серьезного беспокойства. С Трампом, который может сделать все что-угодно, ситуация выглядит совершенно ужасающей", - резюмирует Кристоль.