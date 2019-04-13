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На сайте Порошенко появилась петиция с требованием ввести в бюллетени графу «Против всех» 

ТАСС + ещё 1 11 минут назад
Фото: РИА Новости/Global look Press
Украинцы просят срочно ввести в избирательные бюллетени графу "Против всех". Соответствующая петиция появилась в пятницу на сайте президента Украины.
"Срочно создать поправку к закону о выборах и добавить в избирательный бюллетень пункт "Против всех", — говорится в петиции.
Автор документа Сергей Лысокобылка пояснил, что во второй тур президентских выборов вышли кандидаты, которые своими действиями, "так или иначе, породили в обществе раскол и взаимную ненависть, нетерпимость даже к родным людям".
"Напряжение создается постоянными вымышленными, манипулятивными историями от разных кандидатов и их сторонников, а также финансируется враждебными странами", — добавил он.
Ранее в бюллетенях имелась графа "Против всех", но ее убрали в ноябре 2011 года, когда Верховная рада приняла поправки в избирательное законодательство.
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