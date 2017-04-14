Украину назвали меккой секс-туризма

Украина превратилась в «мекку дешевого секс-туризма» для турецких мужчин. С таким заявлением выступил депутат Киевсовета Алексей Давиденко. Об этом парламентарий написал в своем аккаунте в Facebook

«В центре города турков стало настолько много, что на Крещатике для них даже открылось турецкое кафе [...] Не имею ничего против Турции и турецких мужчин. Но, честно говоря, не хочу, чтобы моя страна и мой город превращались в мекку дешевого секс-туризма!» — написал Давиденко.

Давиденко добавил, что хотел бы, чтобы на Украину «табунами» приезжали западные инвесторы так, «как турки за девочками». 3 марта в центре Киева прошла акция работниц секс-индустрии, выступивших с требованием отменить штраф за занятие проституцией. В митинге приняли участие несколько десятков человек.