Тиллерсон: Китай пригрозил КНДР санкциями за ядерные испытания

Пекин уведомил США, что пригрозил Пхеньяну санкциями, если тот решит провести ядерные испытания. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью Fox News.

"Китайские [коллеги] сообщили нам, что они уведомили северокорейский режим о том, что если они проведут ядерные испытания, то Китай введет собственные санкции. Таким образом, думаю, Китай демонстрирует, что хочет работать с нами", - рассказал госсекретарь.

В ходе беседы с журналистом телеканала Тиллерсон также отметил, что США не хотят смены режима в КНДР, однако ждут полной денуклеаризации Корейского полуострова.