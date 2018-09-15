Порошенко заявил о победе над Россией

Можу констатувати, що Росію ми переграли, і вже понад рік, як Угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності. Частка Євросоюзу в експорті коливається від 42 до 43%, стрімко наближаючись до 50%, і це вагомий компенсатор тих втрат, які спричинила нам Росія— Петро Порошенко (@poroshenko) September 14, 2018