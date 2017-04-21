Портал WikiLeaks выложил очередную часть секретных материалов ЦРУ . Новая партия "слитых" данных называется Vault 7. Предыдущую часть, называвшуюся HIVE ("Улей"), опубликовали 14 апреля 2017 года.

Сообщается, что в новых публикациях рассказывается о том, как ЦРУ использовало секретную систему под названием "Плачущий ангел". Эта разработка позволяла записывать звук со встроенных микрофонов на "умных" телевизорах производства компании Samsung.

Отмечается, что при создании этой программы ЦРУ работало совместно с британской контрразведкой МИ5. "Плачущий ангел" разрабатывался по примеру аналогичной британской программы, называющейся "Распространение".