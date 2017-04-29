Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга назвал пуск баллистической ракеты КНДР "явным нарушением резолюций СБ ООН ".

"Если пуск ракеты состоялся, это является явным нарушением резолюций СБ ООН . Мы не можем абсолютно допустить повторяющиеся провокационные действия", — цитирует телеканал NHK слова Суги в ходе экстренной пресс-конференции.

Он также сообщил, что правительство Японии в настоящее время собирает все возможные данные о пуске ракеты КНДР.

"Мы заявили решительный протест КНДР. Мы продолжим сбор и анализ информации и объявим, если появятся дополнительные данные".

Ранее в субботу южнокорейские военные сообщили, что "около 05.30 утра по местному времени (23.30 пятницы мск) КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.