Зеленского позвали в Вашингтон, но с условием

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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон 

РИА Новости + ещё 29 1 час назад
Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
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"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.
В администрации главы государства добавили, что Зеленский считает проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", представленный в палате представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
Как отмечает пресс-служба, этот законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины: предполагает передачу вооружений, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем, продажу летальных оборонных средств, а также усиление возможности противостоять кибератакам. Кроме того, документ предусматривает предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.
"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Дата возможного визита Зеленского в США пока не называется, но ранее украинское издание "Зеркало недели" писало со ссылкой на собственные источники, что это произойдет уже после встречи Трампа с Владимиром Путиным, которая может состояться на саммите G20 в конце июня.
"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе", — подчеркнуло издание.
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Комментарии3
В мире , Армия , Видео , Латинская Америка , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , США
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