Папа Римский раскритиковал «мать всех бомб» за название

Папа Римский Франциск раскритиковал название американской сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43, которую также называют «мать всех бомб».

«Мне было стыдно, когда я впервые услышал название «мать всех бомб». Мать даёт жизнь, а это несёт смерть, и мы называем это устройство матерью. Что же происходит?» — приводит Il Messaggero слова Папы Римского.

Ранее американские войска впервые применили в афганской провинции Нангархар сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую также называют «матерью всех бомб». Целью военных были тоннели «Исламского государства»*.

4 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе своей первой официальной зарубежной поездки в мае посетит Ватикан.

* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.