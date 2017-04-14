Первый канал России отказался транслировать "Евровидение-2017" из-за недопуска российской участницы к конкурсу, сообщается на сайте телеканала.

Музыкальное соревнование этого года пройдет в Киеве.

Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, что ЕВС не смог урегулировать вопрос участия в "Евровидении-2017" певицы от России Юлии Самойловой

"Телеканал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным", — говорится в сообщении.

Причиной такого решения, по мнению представителей телеканала, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей.

Изменится ли сетка вещания международной версии Первого канала для стран СНГ, которую смотрят в том числе в Кыргызстане, пока не сообщается.