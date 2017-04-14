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Первый канал России не будет транслировать "Евровидение-2017"
Первый канал России отказался транслировать "Евровидение-2017" из-за недопуска российской участницы к конкурсу, сообщается на сайте телеканала.
Музыкальное соревнование этого года пройдет в Киеве.
Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, что ЕВС не смог урегулировать вопрос участия в "Евровидении-2017" певицы от России Юлии Самойловой.
"Телеканал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным", — говорится в сообщении.
Причиной такого решения, по мнению представителей телеканала, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей.
Изменится ли сетка вещания международной версии Первого канала для стран СНГ, которую смотрят в том числе в Кыргызстане, пока не сообщается.
Ранее Служба безопасности Украины запретила российской певице въезд на территорию страны на три года из-за того, что Самойлова посетила Крым в 2015 году. В связи с таким решением украинская сторона заявила о готовности принять на музыкальный конкурс другого представителя России, не имеющего проблем с украинским законодательством. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11-го.
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