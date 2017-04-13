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Трамп оценил удар США по Афганистану
Американский президент Дональд Трамп назвал удар по позициям террористов в Афганистане «очередной очень удачной миссией». Слова главы государства передает РИА Новости.
«Все точно знают, что именно произошло. Что я делаю? Я отдаю приказ военным. У нас самые великие вооруженные силы в мире, и они выполнили свою работу, как обычно. Мы дали им полное право (на это), и это то, что они сейчас и делают», — заявил Трамп.
13 апреля американские военные сбросили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу, прозванную журналистами «матерью всех бомб». Заряд GBU-43 США впервые использовали в боевых условиях. Вес снаряда – 9,5 тонн. Целью удара стали тоннели и пещеры, где скрывались боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство».
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