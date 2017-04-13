Трамп оценил удар США по Афганистану

Американский президент Дональд Трамп назвал удар по позициям террористов в Афганистане «очередной очень удачной миссией». Слова главы государства передает РИА Новости

«Все точно знают, что именно произошло. Что я делаю? Я отдаю приказ военным. У нас самые великие вооруженные силы в мире, и они выполнили свою работу, как обычно. Мы дали им полное право (на это), и это то, что они сейчас и делают», — заявил Трамп.