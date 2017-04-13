Экс-глава МИ-6 заявил, что Трамп занимал деньги у России

По словам Диарлава, во время финансового кризиса 2008 года Трамп якобы брал деньги в долг у России для того, чтобы «сохранить свою империю».

Вместе с тем, экс-глава британской разведки не уточнил, у кого именно Трамп брал деньги в долг и о каких суммах идет речь.

Западные СМИ и некоторые политические деятели США неоднократно обвиняли Дональда Трампа и сотрудников его администрации в якобы особых связях с Россией.

Москва, как и администрация американского президента, неоднократно опровергала данные обвинения. Вместе с тем, до сих пор не было предоставлено никаких доказательств связи администрации Трампа с Россией.