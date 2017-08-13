Трамп заявил о готовности США применить военные меры против КНДР‍

Вашингтон наряду с дипломатическими и экономическими мерами готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что стороны обсудили сложившуюся ситуацию на Корейском полуострове, отметили опасный рост дестабилизации положения, и договорились совместно с союзниками и партнерами работать для соблюдения режима санкций, наложенных на Пхеньян Совбезом ООН.

11 августа Трамп предостерег лидера КНДР Ким Чен Ына от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любой другой военной агрессии. «Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении территории США, он очень скоро пожалеет об этом», — сказал он.

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

В КНДР заявили, что 3,5 миллиона жителей Северной Кореи пожелали вступить или вернуться в армию для борьбы с Соединенными Штатами.