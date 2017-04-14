Япония опасается проникновения военных КНДР в случае конфликте с США

Правительство Японии с февраля этого года прорабатывает меры на случай возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове из-за усиления давления на КНДР со стороны США. Как сообщило агентство Kyodo, в частности, речь идет о плане реагирования на возможное проникновение военнослужащих КНДР в Японию под видом беженцев.

По сведениям агентства, также японская сторона готовится при необходимости провести срочную эвакуацию своих граждан, в том числе туристов, находящихся в Южной Корее. Для этого Токио намерен заручиться поддержкой южнокорейских военных, чтобы те помогли обеспечить безопасность японцев и отправить их на родину.

Обсуждение мер реагирования на случай военных конфликтов, которые японская сторона не пересматривала с 1996 года, ведется в рамках Совета национальной безопасности. В него входят глава правительства Синдзо Абэ , генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, министры иностранных дел и обороны Фумио Кисида и Томоми Инада, а также ряд других чиновников.

Соединенные Штаты в последнее время неоднократно заявляли, что не исключают ни один из вариантов при определении своей позиции в отношении КНДР. Как утверждают в Вашингтоне, Сеуле и Токио, Пхеньян смог серьезно продвинуться в своих военных программах и, в частности, приближается к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить американскую территорию.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В нее входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. По данным агентства, еще два боевых корабля США направлены на усиление этого соединения с военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ракетные пуски продолжились и в этом году, после очередного такого испытания в начале марта командование американского контингента в Южной Корее сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.