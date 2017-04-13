Трамп пригрозил КНДР атомными подводными лодками

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина донести до руководства КНДР, что у Вашингтона на вооружении состоят не только авианосцы, но и атомные подлодки, сообщила газета Wall Street Journal, которая опубликовала на своем сайте изложение интервью с американским лидером.

"На фоне повышенной ядерной активности Пхеньяна Вашингтон направил в выходные к Корейскому полуострову авианосную группу", — написало издание.

По его словам, "Трамп сказал, что отправка кораблей означает сдерживание Пхеньяна от дальнейших действий".

"Он также отметил, что во вторник позвонил Си Цзиньпину и во время часового разговора сказал ему, чтобы тот довел до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына , что у США есть не только авианосцы, но атомные подводные лодки", — говорится в сообщении.

"Нельзя позволить КНДР располагать ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки (ядерных вооружений), но они у них будут", — сказал Трамп.