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США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории
Власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
«Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов», — говорится в заявлении собеседника агентства.
В сообщении подчеркивается, что американские власти поддерживают правительство республики в расследовании этого инцидента.
11 апреля президент США Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в Североатлантический альянс (НАТО). 16 октября 2016 года сотрудники правоохранительных органов Черногории задержали в день президентских выборов 20 граждан Сербии. Их обвинили в подготовке теракта и захвата власти. Кроме того, в международный розыск были объявлены россияне Эдуард Широков и Владимир Попов, а также граждане Сербии Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманю Ристич. По заявлениям представителей черногорских властей, к попытке государственного переворота причастны некоторые «российские государственные органы». В министерстве иностранных дел России подобные заявления назвали безосновательными.
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