Власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

«Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов», — говорится в заявлении собеседника агентства.

В сообщении подчеркивается, что американские власти поддерживают правительство республики в расследовании этого инцидента.