Пресс-секретаря Трампа осмеяли из-за сравнения Асада и Гитлера

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер вызвал бурю возмущения среди американской общественности своим неосторожным сравнением Башара Асада с Адольфом Гитлером. В ходе очередного брифинга для прессы 11 апреля, Спайсер заявил, что Гитлер, в отличии от Асада, не использовал химическое оружие. На пресс-секретаря посыпались обвинения в отрицании Холокоста и призывы немедленно уйти в отставку.

Официальный представитель Белого Дома Шон Спайсер оказался в центре скандала после своего высказывания о Гитлере, которое побудило многих обвинить его в отрицании Холокоста. Спайсер отвечал на вопрос о том, почему Россия, по мнению Белого дома, должна перестать поддерживать Башара Асада.

«Даже такой отвратительный человек как Гитлер не опускался до использования химического оружия. В отличие от Асада, он не применял отравляющий газ против собственного народа», — заявил Спайсер.

Несмотря на то, что силы нацисткой Германии действительно не использовали химическое оружие на поле боя, многие правозащитные организации, в том числе Центр памяти Анны Франк, поспешили напомнить Спайсеру, что нацисты убили около миллиона человек, большинство из которых были евреями, ядовитым газом Циклон Б.

Через несколько минут Спайсер попытался исправить ситуацию, однако по мнению присутствующих на конференции журналистов, лишь усугубил своё положение.

«В отличие от Асада, он не применял отравляющий газ против собственных людей. Я понимаю, что при этом Гитлер свозил людей в центры Холокоста», — закончил свой скомканный и малопонятный ответ Спайсер.

Сомнительный уровень познаний пресс-секретаря Трампа в истории Второй мировой сразу же вызвал бурную реакцию в соцсетях. Так конгрессмен-демократ Адам Шифф посоветовал ему высказываться на более знакомые темы.

«Никогда не думал, что скажу это, но Шону Спайсеру лучше вернуться обсуждению количества зрителей на инаугурации», — написал Шифф в своём Twitter.

Never thought I would say this, but Sean Spicer should go back to talking about crowd size at the inauguration. https://t.co/D2JZLuypiw — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 11 апреля 2017 г.

Один из пользователей Twitter разместил фотографию Спайсера в форме лётчика авиакомпании United Airlines с банкой Pepsi в руке, намекая на то, что заявление Спайсера стало кульминацией скандалов, которые на этой неделе произошли в США.

«Если бы Twitter на этой неделе был человеком, то вот он перед вами», — написал пользователь.

if twitter this past week was a person here he is pic.twitter.com/r9JM0tP7ee — Chris Melberger (@chrismelberger) 11 апреля 2017 г.

Спайсер сделал свои высказывания о Холокосте всего через день после начала еврейского праздника Песах. Центр памяти Анны Франк в США призвал уволить пресс-секретаря Белого дома, который возмутился эвфемизмом, которым Спайсер обозначил концлагеря.

«Спайсер, слушай сюда: Анна Франк и миллионы других евреев были не убиты не в «Центрах Холокоста». Самый оскорбительный пресс-секретарь за всю историю. #УволитьСпайсера», — написала организация в своём Twitter.

Spicer, listen up: Anne Frank and millions of other Jews weren't killed in "Holocaust Centers." Most offensive press sec ever. #FireSpicer — AnneFrankCenter(US) (@AnneFrankCenter) 12 апреля 2017 г.

Пользователи соцсетей активно обсуждают видеозапись, на которой запечатлена реакция одной из журналисток на заявления Спайсера. По мере того, как пресс-секретарь всё больше путался в метафорах и исторических справках, выражение её лица заметно менялось. По мнению многих американцев, выражение лица девушки передало реакцию общества на высказывания представителя Белого дома.