Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Генсек НАТО заявил о поддержке Трампом расширения альянса в Восточной Европе
Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает увеличение контингента НАТО в Восточной Европе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.
«Действующая администрация, президент и его команда по вопросам безопасности поддерживают изменения в НАТО, в том числе увеличение сил в восточной части блока», — сказал Столтенберг.
Генсек отметил, что в последнее время наблюдается увеличение численности американских военнослужащих в Европе, а также рост присутствия НАТО в странах Балтии и в Польше.
Кроме того, Столтенберг согласился с Трампом в том, что Европа и Канада должны увеличить оборонные расходы.
Ранее МИД России заявил, что не считает действия НАТО в Восточной Европе и Прибалтике оборонительными.
Оставить комментарий