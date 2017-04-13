Генсек НАТО заявил о поддержке Трампом расширения альянса в Восточной Европе

«Действующая администрация, президент и его команда по вопросам безопасности поддерживают изменения в НАТО, в том числе увеличение сил в восточной части блока», — сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что в последнее время наблюдается увеличение численности американских военнослужащих в Европе, а также рост присутствия НАТО в странах Балтии и в Польше.

Кроме того, Столтенберг согласился с Трампом в том, что Европа и Канада должны увеличить оборонные расходы.