Кадры были ужасающими. Белый дом о влиянии Иванки Трамп на решение по удару в Сирии

В Белом доме прокомментировали публикации в СМИ о том, что решение о ракетном ударе по Сирии якобы было принято Дональдом Трампом под влиянием своей дочери Иванки. Об этом сообщает телеканал Russia Today

«Те кадры и действия были ужасающими и требующими реакции. Я видел заявления Эрика (сына Трампа. — прим. Рамблер/новости). Но я не думаю, что мнение Иванки как-то отличается от мнения остальных по этому вопросу», — заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер

Ряд американских СМИ сообщил, что Иванка Трампа надавила на отца, чтобы он отдал приказ об ударе по сирийской авиабазе Шайрат. 7 апреля эсминцы США выпустили по базе 59 ракет «Tomahawk». В результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей. Удар по авиабазе стал ответной мерой на химическую атаку в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск. Сирийские власти все обвинения в применении запрещенного оружия отрицают.