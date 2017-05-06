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Дональд Трамп предложил новую стратегию по борьбе с терроризмом
В рамках новой антитеррористической стратегии США намерены требовать больше от союзников. Об этом сообщает Reuters. «В 11-страничном документе говорится, что США должны избегать дорогостоящих военных обязательств»,— приводит агентство выдержку из проекта стратегии.
По планам Вашингтона операции по борьбе с международными террористическими организациями должны быть более интенсивными. Однако при этом необходимо снизить цену, которую «кровью и деньгами» платят США. «Администрация США проводит переоценку стратегии национальной безопасности, в том числе миссии по борьбе с терроризмом»,— сказал официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон. Он отметил, что новая стратегия подчеркнет реалистичные цели и принципы их достижения.
Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе рассматривают возможность создания поста координатора по антитеррористическим операциям организации. Это делается на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что НАТО должно усилить противодействие терроризму.
Напомним, в ходе международной конференции по безопасности в Мюнхене европейские члены НАТО пообещали увеличить свои военные бюджеты с тем, чтобы США не были вынуждены фактически в одиночку нести расходы на обеспечение безопасности блока. Ранее на встрече стран-участниц НАТО министр обороны США Джеймс Мэттис по сути, предъявил коллегам ультиматум: если страны-члены НАТО до конца года не обязуются повысить свои военные бюджеты до 2% ВВП, США «пересмотрят в сторону уменьшения свои обязательства» в отношении альянса.
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