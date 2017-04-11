Россияне отдохнут от Турции

Росавиация предупредила российские чартерные авиакомпании о возможной отмене рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», — указано в сообщении к авиакомпаниям, которое подписал заместитель руководителя Росавиации Олег Клим

Также требуется «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ».

Но пока операторы продают путевки на турецкие курорты в обычном режиме, так как запрет еще не введен официально.

«Телеграмма носит рекомендательный характер, поэтому никаких действий мы еще не предпринимали», — пояснила генеральный директор «Пегас туристик» Анна Подгорная

На сегодняшний день, согласно данным Российского союза туриндустрии, на Турцию приходится около 30% от общего количества продаж туров. По предварительным оценкам, 200–400 тыс. человек уже купили путевки на курорты.