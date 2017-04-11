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Россияне отдохнут от Турции
Росавиация предупредила российские чартерные авиакомпании о возможной отмене рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», — указано в сообщении к авиакомпаниям, которое подписал заместитель руководителя Росавиации Олег Клим.
Также требуется «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ».
Представитель Ростуризма Светлана Сергеева рассказала, что данное решение Росавиация приняла, не посоветовавшись с ведомством.
Но пока операторы продают путевки на турецкие курорты в обычном режиме, так как запрет еще не введен официально.
«Телеграмма носит рекомендательный характер, поэтому никаких действий мы еще не предпринимали», — пояснила генеральный директор «Пегас туристик» Анна Подгорная.
На сегодняшний день, согласно данным Российского союза туриндустрии, на Турцию приходится около 30% от общего количества продаж туров. По предварительным оценкам, 200–400 тыс. человек уже купили путевки на курорты.
Чартерное сообщение с Турцией Россия приостановила в конце 2015 года, после того как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в Сирии. Полеты возобновились в сентябре 2016 года, после официальных извинений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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