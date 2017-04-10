В ООН отказались оценивать правомочность ракетного удара США по Сирии

Секретариат Организации объединенных наций (ООН) отказался оценивать правомочность ракетных ударов США, нанесенных по авиабазе в Сирии. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

«Мы не будем углубляться в вопрос о том, правомочно это или нет. Это наша позиция», —приводит его слова ТАСС

Дюжаррик добавил, что химическая атака в провинции Идлиб и последовавший за ней ракетный удар США не повлияли на позицию организации по урегулированию сирийского кризиса. Представитель генсека отметил, что «нужно продолжать политический диалог в Женеве», а «будущее Сирии должен определить сам сирийский народ».

7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Жертвами обстрела по разным данным стали от семи до 10 человек. Удар стал ответом на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, ответственность за которую американские власти возложили на Дамаск. Трагедия в Идлибе унесла жизни 86 человек, в том числе и 30 детей. Власти арабской республики отрицают свою причастность к атаке.

Женевские мирные переговоры по Сирии – серия переговоров под эгидой ООН, целью которых является подписание мирного соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в арабской республике.