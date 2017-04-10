В ООН отказались оценивать правомочность ракетного удара США по Сирии

Секретариат ООН не будет оценивать правомочность действий США, нанёсших ракетный удар по авиабазе в Сирии. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

«Мы не будем углубляться в вопрос о том, правомочно это или нет. Это наша позиция», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Дюжаррик сообщил, что инцидент с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб и ракетный удар США не повлияли на позицию ООН по урегулированию ситуации в Сирии.

«Наша позиция не изменилась. Она состоит в том, что нужно продолжать политический диалог в Женеве. Как мы говорили раньше, будущее Сирии должен определить сам сирийский народ», — добавил он.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной авиабазе в Сирии.