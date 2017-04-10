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Джонсон: G7 обсуждает новые санкции против РФ
Главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» обсуждают возможность введения санкций в отношении российских и сирийских военных. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает агентство Associated Press.
BREAKING: UK's Boris Johnson says G-7 foreign ministers discussing new sanctions on Syrian and Russian military figures.— The Associated Press (@AP) 10 апреля 2017 г.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что готов работать вместе с союзниками над усилением антироссийских санкций. О возможности введения новых ограничительных мер против России также заявляла постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли. Причина возможного введения новых санкций – поддержка Москвой сирийских властей.
В Кремле заявили, что не знают о планах Вашингтона ввести новые санкции, так как официальных заявлений на этот счет от администрации президента США Дональда Трампа не поступало.
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