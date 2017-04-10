Военные США должны бояться «сумасшедшей артиллерии русских» - СМИ

Американское издание The National Interest опубликовало материал о российских системах залпового огня, в котором рассказывается о том, почему американские военные должны опасаться этого оружия.

В материале под заголовком «Почему Америка должна бояться российской сумасшедшей ракетной артиллерии» говорится, что любая атака сухопутных войск неизменно сопровождается применением ракетных установок, снаряды которых «с ужасающим воем» несутся к целям», накрывая огромные территории».

The National Interest рассказал историю российских РСЗО от времен Великой Отечественной войны до наших дней. Особо в статье выделены РСЗО «Град», «Ураган» и TOС-1A.

«Любая страна, вступившая в конфликт с Москвой, или ее союзниками, вероятно, испытает воздействие смертоносных ракетно-артиллерийских систем России», - предостерегает издание в заключении к материалу.