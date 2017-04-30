Трамп не стал говорить о своей реакции на новые испытания КНДР

Президент США Дональд Трамп в субботу не стал говорить о своей возможной реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.

"Если он (лидер КНДР Ким Чен Ын ) проведет ядерное испытание, я не буду счастлив. И могу вам сказать, что председатель КНР ( Си Цзиньпин ) тоже не будет счастлив", — сказал Трамп в интервью телекомпании CBS. Его фрагменты были опубликованы на сайте телекомпании, а в эфир оно выйдет в воскресенье и в понедельник.

Телеведущий попробовал уточнить, означает ли это проведение военных действий против КНДР. "Я не знаю, мы посмотрим", — ответил Трамп.

Касаясь недавнего ракетного испытания КНДР, президент США отметил, что "это была маленькая ракета". "Это не было ядерное испытание, которое (Пхеньян) рассчитывал провести три дня назад. Мы посмотрим, что происходит", — сказал Трамп.