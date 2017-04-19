Политологи оценили вероятность ядерной войны с КНДР

Обстановка на Корейском полуострове накалилась до такой степени, что политики и эксперты всерьез заговорили о возможности войны с использованием ядерного оружия. Аргументы приводятся серьезные: ракетные испытания, военный парад в Пхеньяне, заявления лидера КНДР о готовности к такой войне, разговоры в Вашингтоне о превентивном ударе по Северной Корее, американские эсминцы в непосредственной близости от полуострова и другие тревожные новости. Специально для «Известий» российские, американские и китайские политологи оценили вероятность военного конфликта в регионе.

Спусковым крючком для нового витка обострения вокруг КНДР стал авиаудар США по сирийской военной базе. Президент Дональд Трамп продемонстрировал склонность к резким шагам и заверил: северокорейская ядерная бравада ему надоела, а превентивный удар по КНДР — реальный сценарий. Сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймс Шерр пояснил «Известиям», что американский удар по Сирии был не только «посланием» Москве и Дамаску, но и сигналом для Пхеньяна и Пекина.

Большинство экспертов полагают, что эскалация на Корейском полуострове достигла беспрецедентного уровня со времен окончания войны между Пхеньяном и Сеулом в 1953 году. Но, прежде чем прогнозировать новый виток конфликта, надо разобраться, что из всей цепочки событий считать реальной угрозой, а что — риторикой и попыткой давления.

Американский политолог, руководитель Центра военно-политического анализа в The Hudson Institute Ричард Вайц заверил «Известия», что вероятность открытого военного столкновения на полуострове не столь высока. Во-первых, США не хватает детального и продуманного плана для решения проблемы военным путем, а во-вторых, Пхеньян воспользовался промедлением и укрепил свой ядерный и ракетный потенциал.

— В американские СМИ даже просочилась информация о том, что администрация Трампа допускает возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее и силового устранения Ким Чен Ына . Подобные материалы в прессе были средством давления на лидера КНР Си Цзиньпина , который в тот момент находился в Вашингтоне. Цель США — чтобы Пекин помог обуздать ракетные и ядерные амбиции Пхеньяна. Кроме того, Южная Корея также стремится избежать конфликта, который пришелся бы очень некстати перед выборами нового президента, — пояснил эксперт. По его мнению, снизить напряженность в северокорейском вопросе могут совместные действия России и США. Ричард Вайц считает: в российско-американских отношениях есть много нереализованных возможностей для сотрудничества, в частности на корейском направлении.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский сказал «Известиям», что сомневается в реальности удара США по Северной Корее, поскольку в этом вопросе Трампу необходимо согласие политического истеблишмента внутри страны.

— Принимая во внимание реакцию Китая при подобном сценарии, можно предсказать: конгресс такую атаку не одобрит. Наиболее разумное решение корейской проблемы — заключение мирного договора между Югом и Севером с гарантиями США, Китая и России, но почему-то об этом в Вашингтоне не говорят, — отметил эксперт.

В Китае полагают, что ситуация на Корейском полуострове весьма серьезная. Однако пока столкновения еще можно избежать. Старший научный сотрудник и руководитель русского сектора Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР профессор Шэн Шилян сказал «Известиям», что на этот раз «вероятность конфликта больше, чем когда-либо». Однако США пока не решатся «нанести массированный удар по КНДР».

— Пекин пытался убедить Пхеньян отказаться от политики конфронтации и оказывал КНДР экономическую помощь, а в итоге получилось: хлопот много, а пользы никакой. Китаем остались недовольны и северокорейцы, и американцы. Для России и Китая сейчас самое главное — уговорить Ким Чен Ына вернуться к переговорам. Конечно, мы не будем смотреть сложа руки на военную активность КНДР. Но не факт, что нас послушают, — пояснил Шэн Шилян.

Директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета профессор Чжао Хуашен также считает, что лишь Россия и Китай могут «предотвратить войну» в регионе. По его словам, Китай с опаской смотрит на развитие событий, понимая, что если не удастся избежать войны, то катастрофические последствия наступят и для всех сторон и региона в целом.

— Условия для войны есть, но ее еще можно избежать. На полуострове войска с обеих сторон находятся в боевой готовности. Там присутствуют американские военные и курсируют авианосцы. А венчает весь этот клубок огромное политическое недоверие между сторонами, — пояснил «Известиям» Чжао Хуашен.

— Сравнивать КНДР с Сирией не очень верно. Дамаск сейчас ответить не может, а Пхеньян —вполне. Тем более неизвестно, какой ядерный потенциал у КНДР, поскольку все данные основываются на оценках со стороны. В США понимают, что возможный удар по Северной Корее взорвет весь регион, а вслед за регионом все великие державы пойдут под откос, — сказал «Известиям» Валерий Гарбузов.

Эксперты сходятся во мнении, что вероятность войны на Корейском полуострове сегодня действительно выше, чем за последние 60 лет. И ситуация требует решения, причем политического и дипломатического. При этом политологи уверены, что американский превентивный удар по КНДР — маловероятен, поскольку в Вашингтоне осознают риск спровоцировать ядерный конфликт. Самое важное, что в Москве, Пекине и Вашингтоне понимают: северокорейскую проблему необходимо решать совместными усилиями, несмотря на традиционные разногласия.