«Я думаю, что Асад, осуществив вылеты с этой базы, говорит Трампу "F you". Я думаю, он допускает серьезную ошибку, поскольку если ты противник США и не беспокоишься о том, что Трамп может сделать в любой момент, то ты сумасшедший», - сказал Грэм.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии.

В результате удара, по словам губернатора Хомса, погибли пять военнослужащих и два мирных жителя, которые проживали в деревне недалеко от авиабазы.

Минобороны России заявило, что двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров.

По данным сирийских вооруженных сил, в результате атаки погибли десять сирийских военнослужащих.

По заявлению Пентагона , военнослужащие США старались избежать жертв при авиаударе, для этого были приняты необходимые меры предосторожности.

Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Сирийская армия решительно отвергла обвинения.