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Сенатор Грэм: Асад "послал" Трампа
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Сирии Башар Асад совершил большую ошибку, возобновив полеты с авиабазы Шайрат в провинции Хомс, которая ранее подверглась бомбардировке США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я думаю, что Асад, осуществив вылеты с этой базы, говорит Трампу "F you". Я думаю, он допускает серьезную ошибку, поскольку если ты противник США и не беспокоишься о том, что Трамп может сделать в любой момент, то ты сумасшедший», - сказал Грэм.
В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии.
В результате удара, по словам губернатора Хомса, погибли пять военнослужащих и два мирных жителя, которые проживали в деревне недалеко от авиабазы.
Минобороны России заявило, что двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров.
По данным сирийских вооруженных сил, в результате атаки погибли десять сирийских военнослужащих.
По заявлению Пентагона, военнослужащие США старались избежать жертв при авиаударе, для этого были приняты необходимые меры предосторожности.
Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Сирийская армия решительно отвергла обвинения.
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