СМИ сообщили о тайной встрече Трампа с двумя экс-президентами Колумбии

Президент США Дональд Трамп конфиденциально встретился с двумя бывшими президентами Колумбии на прошлой неделе в резиденции в Мар-о-Ларго в штате Флорида, пишет издание Miami Herald.

По данным издания, встреча между Трапом и бывшими президентами Альваро Урибе и Андресом Пастрана не стояла в графике президента и была закрыта от журналистов, которые в это время освещали его пребывание в резиденции.

Колумбийские СМИ сообщили, что встреча была организована сенатором Марко Рубио , который критиковал решение экс-президента США Барака Обамы отправить 450 миллионов долларов иностранной помощи для укрепления мирного соглашения между правительством Колумбии и повстанцами РВСК.

Как пишет газета the Hill, изначально Белый дом отказался ответить на вопрос об этой встрече, однако позднее подтвердил, что Трамп действительно принимал двух бывших лидеров. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп всего лишь "поздоровался" с экс-президентами и "не более того".

Однако, Пастрана написал в Twitter благодарность президенту США за "очень откровенный разговор" о вопросах в Колумбии и регионе.