Псаки раскритиковала решение Трампа о нанесении удара по Сирии

Бывший представитель Госдепа Джен Псаки раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по авиабазе в Сирии. По ее словам, Трамп принял решение единолично, и не задумываясь о последствиях. В этом его отличие от предыдущего хозяина Белого дома, пишет Псаки в авторской колонке для CNN

Президент Обама часто спрашивал свою команду, отвечающую за нацбезопасность: «А что будет потом?» Он хотел знать, каков план на дни и недели вперед, что будет после военных действий, какие издержки и последствия последуют, и будет ли выполнена наша цель - не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе. Я надеюсь, что такой же вопрос был задан президентом Дональдом Трампом, прежде чем он приказал нанести ракетный удар по сирийской авиабазе…», - написала Джен Псаки в авторской колонке.

Псаки отметила, что Трамп действовал без консультаций с Конгрессом, не получив правовые полномочия и не координируя действия с партнерами и союзниками США. Теперь никто не знает, сколько еще планируется военных ударов. При этом проблема осталась.

«Что дальше? Сирия во главе с жестоким диктатором, который виновен в совершении военных преступлений. Но это также и суверенная страна с мощными друзьями, среди которых Россия и Иран», — задается вопросом Псаки.

Отметим, что Трамп уведомил Конгресс США спустя двое суток после военной операции.

Дженнифер Псаки — помощник президента США по коммуникациям (2015—2017), официальный представитель Государственного департамента США (2013—2015).