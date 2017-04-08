Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Трампа и ракетный удар США по Сирии

На рисунке изображен сам американский лидер, низ пальца которого летит ракета. Подпись к карикатуре гласит: "В апреле делай все, что хочешь!".

Фото: ©charliehebdo.fr

Напомним, в ночь на пятницу американской стороной был нанесен ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Трамп заявил, что это была забота о национальных интересах - по мнению Вашингтона, именно с этого аэродрома якобы проводилась химическая атака на Идлиб. По данным СМИ, атака унесла жизни 9 человек – в том числе, четверых детей.