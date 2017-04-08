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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Трампа и ракетный удар США по Сирии
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии.
На рисунке изображен сам американский лидер, низ пальца которого летит ракета. Подпись к карикатуре гласит: "В апреле делай все, что хочешь!".
Фото: ©charliehebdo.fr
Напомним, в ночь на пятницу американской стороной был нанесен ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Трамп заявил, что это была забота о национальных интересах - по мнению Вашингтона, именно с этого аэродрома якобы проводилась химическая атака на Идлиб. По данным СМИ, атака унесла жизни 9 человек – в том числе, четверых детей.
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