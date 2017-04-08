В США морпехов уволили за комментарии под фото обнаженных коллег-женщин

Комментарии двоих военнослужащих американской армии под фотографией обнаженной женщины-пехотинца в соцсети привели к их увольнению, сообщает Associated Press

Они стали первыми уволенными из-за скандала, который связан с утечкой откровенных фотографий женщин-военных, попавших в соцсети без их согласия. В отношении двух десятков человек ведется расследование.

Фото были опубликованы на странице Marines United в Facebook. Среди 30 тысяч подписчиков страницы морские пехотинцы Великобритании и США, флотские медики, а также военнослужащие ВМС США. На снимках запечатлены как женщины, находящиеся на военной службе, так и мужчины. Подавляющее большинство фотографий это селфи.

В интервью агентству генерал морской пехоты Гленн Уолтерс сказал, что такое поведение нарушает военный кодекс, который предусматривает порядок и дисциплину.

«Хороший порядок и дисциплина является обязательным требованием для всех морских пехотинцев, и если вы делаете что-то, что не способствует их поддержанию, вы можете быть привлечены к ответственности», -- сказал он, добавив, что история с пренебрежительными комментариями в соцсетях как раз и есть такое нарушение.

Между тем скандал побудил военное руководство сформулировать правила поведения в соцсетях для морпехов, в которых изложены правовые последствия для военнослужащих, которые совершают проступки онлайн. Новобранцы теперь должны будут подписывать соответствующий договор, подтверждающий, что они прочитали и поняли новые правила.