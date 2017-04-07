СМИ: два истребителя поднялись в воздух с сирийского аэродрома, который атаковали США

Два боевых самолета поднялись в воздух с аэродрома "Аш-Шайрат" в сирийской провинции Хомс, который минувшей ночью ракетами атаковали США. Об этом в пятницу передал интернет-портал Elaph.

По имеющимся данным, два истребителя взлетели с аэродрома, который подвергся американскому налету. Отмечается, что самолеты поднялись в воздух для выполнения боевого задания.