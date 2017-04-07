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СМИ: два истребителя поднялись в воздух с сирийского аэродрома, который атаковали США
Фото: U.S. Department of Defense
Два боевых самолета поднялись в воздух с аэродрома "Аш-Шайрат" в сирийской провинции Хомс, который минувшей ночью ракетами атаковали США. Об этом в пятницу передал интернет-портал Elaph.
По имеющимся данным, два истребителя взлетели с аэродрома, который подвергся американскому налету. Отмечается, что самолеты поднялись в воздух для выполнения боевого задания.
В четверг Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.
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