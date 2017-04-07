Жертвами удара США в Сирии стали девять мирных жителей

В результате удара США по сирийской авиабазе Шайрат погибли девять человек, в том числе и дети. Об этом сообщает SANA со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, ракеты попали в несколько домов, расположенных в селах неподалеку от авиабазы. Источник уточнил, что среди погибших оказались четверо военных и пятеро гражданских лиц, четверо из которых – дети. Кроме того, по его словам, ранения получили семеро местных жителей.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Авиабаза получила значительные разрушения. В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение нанести удар отвечало «жизненно важным национальным интересам» Штатов. По его мнению, атака позволит предотвратить распространение химического оружия. В России этот удар назвали «актом агрессии против суверенного государства».

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии, Россия призвала тщательно расследовать инцидент.