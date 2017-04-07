Евросоюз ужесточил правила пересечения границ

С пятницы, 7 апреля, начинают действовать новые правила пересечения границы Шенгенской зоны, которые ввели в связи с угрозой террористических атак в Европе. Изменения коснутся граждан всех стран Европейского союза . Об этом сообщается на официальном сайте пограничной службы Польши.

«При въезде и выезде из Шенгенской зоны, они (граждане ЕС - прим.) отныне проходят тщательный контроль, а не минимальный, как было ранее. Минимальный контроль заключался в том, что путешественник проходил идентификацию личности и проверку документов на их достоверность и подлинность. Ужесточение регулирования означает, что каждый путешественник также будет проверен по национальным и европейским базам данных для того, чтобы подтвердить, что он не представляет угрозу для национальной безопасности», - указано в сообщении.

Пресс-служба пограничной службы Польши сообщает, что изменения увеличат время проверок на границах.

Отмечается, что пограничники будут следить за ситуацией и принимать меры с учётом интенсивности приграничного движения.