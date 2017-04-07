Клинтон призвала США разрушить военно-воздушные силы в Сирии

"У Асада есть ВВС, и эти ВВС — причина смерти многих гражданских, как мы видели в последние несколько лет и дней… И я, действительно, верю, что нам нужно вывести их из строя и предотвратить возможность того, чтобы они вновь бомбили невинных людей и кидали на них бомбы с зарином",- сказала Клинтон, выступая на саммите "Женщины мира" в Нью-Йорке.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.