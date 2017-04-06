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В ДНР назвали имя заказчика убийств Моторолы и Гиви
Заказчиком убийства полевых командиров ополченцев Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) стал глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров. С таким заявлением выступили в министерстве государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (МГБ ДНР). Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марию Петрову.
«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — заявила Петрова.
Петрова добавила, что в структуре СБУ есть специальные подразделения, спонсируемые из США. Представитель ведомства добавила, что эти отряды ведут диверсионную деятельность на территории Донбасса. Петрова отметила, что убийства полевых командиров были организованы по личному приказу украинского президента Петра Порошенко. Пресс-секретарь МГБ ДНР отметила, что Петров продолжает вести организацию террористических актов на территории республики уже в новой должности.
16 октября 2016 года в Донецке был убит Арсений Павлов. Командир отряда «Спарта» подорвался на самодельном взрывном устройстве в лифте дома, где проживал. Михаил Толстых был убит в Донецке 8 февраля 2017 года. Командир батальона «Сомали» погиб от выстрела из огнемета «Шмель» в окно комнаты, где проживал ополченец. Очевидцы сообщали, что снаряд полностью уничтожил офис Толстых.
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