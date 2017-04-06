В ДНР назвали имя заказчика убийств Моторолы и Гиви

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — заявила Петрова.

Петрова добавила, что в структуре СБУ есть специальные подразделения, спонсируемые из США. Представитель ведомства добавила, что эти отряды ведут диверсионную деятельность на территории Донбасса. Петрова отметила, что убийства полевых командиров были организованы по личному приказу украинского президента Петра Порошенко . Пресс-секретарь МГБ ДНР отметила, что Петров продолжает вести организацию террористических актов на территории республики уже в новой должности.